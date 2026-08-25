Trump potrà limitare il voto per posta

Gli Stati che hanno fatto causa hanno accusato l'amministrazione di voler «privare del diritto di voto un numero considerevole di elettori» proprio prima delle midterm. A giugno, il giudice Indira Talwani ha dato loro ragione stabilendo che il presidente non ha l'autorità di imporre modifiche alle modalità con cui gli Stati gestiscono le elezioni federali e sottolineando che, in base alla Costituzione americana, spetta a loro definire i requisiti di idoneità al voto. Il giudice ha inoltre rilevato che le agenzie federali non dispongono della capacità di compilare elenchi accurati dei cittadini per ciascuno Stato.