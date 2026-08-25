Madre e figlia di due anni uccise da un fulmine

MIAMI - Nel stato federale americano della Florida una madre e la sua bambina di due anni sono state uccise da un fulmine mentre si trovavano su un marciapiede. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, la trentunenne e sua figlia sono decedute per le ferite riportate, come ha comunicato la polizia locale. Sono state dichiarate morte poco dopo l'arrivo in ospedale nel pomeriggio di domenica (ora locale). L'incidente avvenuto nella località di Margate, a nord della città di Miami, è ancora oggetto di indagine.