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Madre e figlia di due anni uccise da un fulmine

La tragedia si è verificata a Margate, vicino Miami, mentre madre e figlia passeggiavano su un marciapiede.
Madre e figlia di due anni uccise da un fulmine
afp (archivio)
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Madre e figlia di due anni uccise da un fulmine
La tragedia si è verificata a Margate, vicino Miami, mentre madre e figlia passeggiavano su un marciapiede.

MIAMI - Nel stato federale americano della Florida una madre e la sua bambina di due anni sono state uccise da un fulmine mentre si trovavano su un marciapiede. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, la trentunenne e sua figlia sono decedute per le ferite riportate, come ha comunicato la polizia locale. Sono state dichiarate morte poco dopo l'arrivo in ospedale nel pomeriggio di domenica (ora locale). L'incidente avvenuto nella località di Margate, a nord della città di Miami, è ancora oggetto di indagine.

Secondo quanto riferisce l'autorità sanitaria statunitense CDC, le probabilità di sopravvivenza in caso di colpo diretto di fulmine sono circa del 90 per cento. Negli ultimi due decenni, negli USA si sono registrati in media 26 decessi all'anno a causa di fulmini, soprattutto nei mesi estivi. Negli USA vivono poco più di 340 milioni di persone. Per confronto: in Germania, dove ogni anno cadono centinaia di migliaia di fulmini, si registrano in media circa quattro decessi.

In nessuno stato degli USA, secondo la CDC, si verificano più fulmini che in Florida. Negli ultimi 50 anni sono stati segnalati lì oltre 2.000 feriti a causa di fulmini.

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