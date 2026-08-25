«Non lascio dopo una sconfitta. Lascio dopo aver fatto il mio lavoro»

La “rottura” arriva per una dissonanza, con i valori aziendali - che per l'imprenditore sono anche familiari - venutasi a creare nel corso degli anni: «Mio padre ha costruito Luxottica chiedendo moltissimo alle persone. Ma sapeva una cosa che oggi rischiamo di dimenticare: se chiedi alle persone lealtà, sacrificio e senso di appartenenza, devi essere disposto a restituirli», ha chiosato, «questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto. E non è la Luxottica che ricordo accanto a mio padre».