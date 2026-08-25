Opere di Antonello da Messina rubate, un dipendente del museo nel mirino

Sospetto di essere un informatore

Secondo quanto riportato dal giornale, il dipendente avrebbe riferito, tra l'altro, che l'impianto d'allarme del museo di Messina era stato disattivato. Tuttavia, nella sua ricostruzione, in particolare la sequenza temporale non coincideva con le altre risultanze degli investigatori. Questi stanno quindi verificando se il personale di sicurezza abbia agito semplicemente in modo negligente o incompetente. Allo stesso tempo, si fa strada il sospetto che possa esserci stato un informatore all'interno del museo.

Durante l'effrazione avvenuta la sera del 15 agosto sono state rubate sei preziose opere del maestro rinascimentale dal Museo Accascina di Messina. Due delle opere sono state abbandonate dai ladri durante la fuga. Sono state ritrovate grazie alla segnalazione di un passante.