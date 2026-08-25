Opere di Antonello da Messina rubate, un dipendente del museo nel mirino
La guardia giurata è sospettata di falsa testimonianza. Sono emerse alcune contraddizioni dalle dichiarazioni rese agli inquirenti
MESSINA - Un dipendente del Museo Regionale di Messina è finito nel mirino degli inquirenti con l'accusa di falsa testimonianza. Le indagini sono legate al furto di preziose opere del pittore rinascimentale Antonello da Messina avvenuto dieci giorni fa.
La guardia giurata, insieme a tre colleghi che erano in servizio la notte del furto, è stata ascoltata nei giorni scorsi dalla Procura come testimone. Tuttavia, il suo interrogatorio è stato interrotto a causa delle numerose contraddizioni rispetto alle dichiarazioni degli altri dipendenti. Successivamente, è stato iscritto nel registro degli indagati come persona informata sui fatti con l'accusa di aver fornito dichiarazioni false alla Procura. Lo ha riferito martedì il quotidiano "La Repubblica".
Sospetto di essere un informatore
Secondo quanto riportato dal giornale, il dipendente avrebbe riferito, tra l'altro, che l'impianto d'allarme del museo di Messina era stato disattivato. Tuttavia, nella sua ricostruzione, in particolare la sequenza temporale non coincideva con le altre risultanze degli investigatori. Questi stanno quindi verificando se il personale di sicurezza abbia agito semplicemente in modo negligente o incompetente. Allo stesso tempo, si fa strada il sospetto che possa esserci stato un informatore all'interno del museo.
Durante l'effrazione avvenuta la sera del 15 agosto sono state rubate sei preziose opere del maestro rinascimentale dal Museo Accascina di Messina. Due delle opere sono state abbandonate dai ladri durante la fuga. Sono state ritrovate grazie alla segnalazione di un passante.
I quattro dipendenti che erano in servizio la notte del furto sono stati nel frattempo trasferiti in altre strutture. Attualmente sono in ferie e non dovrebbero tornare al museo. Nei loro confronti dovrebbero essere avviati procedimenti disciplinari che potrebbero portare al licenziamento.
Le sei pale d'altare di Antonello da Messina sono valutate diverse decine di milioni di euro. Il furto si è svolto in pochi minuti. Gli investigatori hanno trovato tracce dei responsabili. Secondo la Procura, ci sono diversi elementi che fanno dubitare che dietro il clamoroso furto ci sia una banda organizzata di professionisti. Ma ora si sta valutando anche l'ipotesi di un reato commesso da un "insider".