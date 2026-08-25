Madrid dichiara per la prima volta lo stato di emergenza a Ceuta

Il governo spagnolo ha inoltre approvato in prima lettura due disegni di legge, uno sulla protezione internazionale e l'asilo e l'altro di riforma della legge sull'immigrazione, per adeguare il sistema nazionale al Patto europeo su migrazione e asilo, approvato nel 2024 e in vigore dal 12 giugno. L'iniziativa arriva nel pieno della crisi migratoria provocata a Ceuta dagli arrivi in massa di migranti il 30 e il 31 luglio.