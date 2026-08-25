Grandine killer: un centinaio di piccioni morti durante un violento temporale

Le immagini girate poco dopo la tempesta mostrano decine di piccioni immobili a terra, alcuni dei quali pesantemente colpiti dalla grandine. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Diari Més, proprio l'intensità della grandinata avrebbe impedito agli uccelli di mettersi al sicuro.

Il maltempo non ha risparmiato il resto della città e della regione. I soccorritori sono stati chiamati a intervenire in diversi punti a causa degli allagamenti, mentre numerosi veicoli sono rimasti danneggiati dai chicchi di grandine.