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Grandine killer: un centinaio di piccioni morti durante un violento temporale

La violenta perturbazione ha investito la città spagnola. Allagamenti e veicoli danneggiati in tutta la zona
Grandine killer: un centinaio di piccioni morti durante un violento temporale
20min
di Davide Giordanovideoreporter
Grandine killer: un centinaio di piccioni morti durante un violento temporale
La violenta perturbazione ha investito la città spagnola. Allagamenti e veicoli danneggiati in tutta la zona

SPAGNA - Un violento temporale accompagnato da grandine e piogge intense ha colpito lunedì 24 agosto Tarragona, città spagnola situata a sud di Barcellona, provocando ingenti danni e causando anche la morte di un centinaio di piccioni.

Gli animali sono stati sorpresi dalla violenza della perturbazione nell'area del porto e non sarebbero riusciti a trovare un riparo in tempo.

Le immagini girate poco dopo la tempesta mostrano decine di piccioni immobili a terra, alcuni dei quali pesantemente colpiti dalla grandine. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Diari Més, proprio l'intensità della grandinata avrebbe impedito agli uccelli di mettersi al sicuro.

Il maltempo non ha risparmiato il resto della città e della regione. I soccorritori sono stati chiamati a intervenire in diversi punti a causa degli allagamenti, mentre numerosi veicoli sono rimasti danneggiati dai chicchi di grandine.

Dopo aver investito Tarragona, la perturbazione si è successivamente spostata verso nord, raggiungendo anche la Francia, dove ha provocato ulteriori danni.

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