Tornado provoca danni nel sud della Francia
Numerosi feriti e migliaia di famiglie senza elettricità dopo il violento fenomeno meteorologico che ha colpito il comune di Pomas.
Numerosi feriti e migliaia di famiglie senza elettricità dopo il violento fenomeno meteorologico che ha colpito il comune di Pomas.
POMAS - Un tornado ha danneggiato diverse case nel sud della Francia e ha lasciato numerose abitazioni senza elettricità. Soprattutto i tetti sono stati danneggiati quando il maltempo ha colpito nel tardo pomeriggio il comune di Pomas, ai piedi dei Pirenei, ha scritto la prefettura dell'Aude. 26 persone sono rimaste ferite e in totale sono state colpite 100 abitazioni.
La sera, 2.800 famiglie erano senza corrente, diverse strade sono state chiuse a causa di rami caduti. 100 vigili del fuoco erano in servizio nella zona. La prefettura ha predisposto alloggi di emergenza per le persone colpite.
A causa del maltempo nel sud si sono verificate anche interruzioni nel traffico aereo. Il ministro dei trasporti francese Philippe Tabarot ha scritto su X di disagi soprattutto a Nizza, Bordeaux, Marsiglia e Tolosa, ma anche negli aeroporti parigini.