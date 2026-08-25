Tornado provoca danni nel sud della Francia

POMAS - Un tornado ha danneggiato diverse case nel sud della Francia e ha lasciato numerose abitazioni senza elettricità. Soprattutto i tetti sono stati danneggiati quando il maltempo ha colpito nel tardo pomeriggio il comune di Pomas, ai piedi dei Pirenei, ha scritto la prefettura dell'Aude. 26 persone sono rimaste ferite e in totale sono state colpite 100 abitazioni.