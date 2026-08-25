Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»

Risposte che, almeno per il momento, mancano anche all’avvocata della donna deceduta, Micaela Antonini Luvini. «Personalmente non ho nessun aggiornamento valido, non so assolutamente nulla - dichiara a tio.ch -. E non la sto prendendo in giro: ci sono giornalisti che ne sanno molto più di me e io stessa apprendo le notizie leggendo i giornali. Ho saputo, per esempio, che la signora è stata trovata a pancia in su, perché l’ho letto sui giornali. Ormai ci ho fatto l’abitudine: spesso le notizie arrivano prima a voi che a noi avvocati», prosegue.