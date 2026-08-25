TRAFFICO
Se il camion in avaria ti rovina la pausa pranzo
Disagi a ridosso del mezzogiorno in zona Resega, Pregassona (e non solo) per un mezzo pesante in panne.
Depositphotos (OlafNaami)
Se il camion in avaria ti rovina la pausa pranzo
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Se il camion in avaria ti rovina la pausa pranzo
Disagi a ridosso del mezzogiorno in zona Resega, Pregassona (e non solo) per un mezzo pesante in panne.
Se il camion in avaria ti rovina la pausa pranzo
Disagi a ridosso del mezzogiorno in zona Resega, Pregassona (e non solo) per un mezzo pesante in panne.
CANOBBIO/LUGANO - Un mezzo pesante in avaria poco distante dall'uscita della Vedeggio-Cassarate sta causando diversi grattacapi a chi si trova al volante in quella parte del Luganese, in questo martedì a mezzogiorno.
Stando a quanto riportato dall'infotraffico del TCS, la colonna interesserebbe tutta la galleria, sin dalla rotonda precedente nei pressi dello svincolo autostradale di Lugano Nord.
Strascichi anche in zona Resega, fino all'incrocio davanti al Cinestar compreso.
È interessata, probabilmente a causa del cantiere in corso, anche Pregassona (Via Ceresio/Bozzoreda/Ciani).
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