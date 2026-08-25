A13, chiusure notturne a Mappo e Minusio

«I lavori previsti dipendono dalle condizioni meteorologiche e la programmazione potrebbe subire variazioni in caso di maltempo. Trattandosi di cantieri notturni, durante il giorno il traffico sarà sempre garantito regolarmente e senza particolari limitazioni. La galleria Mappo Morettina sarà comunque normalmente aperta al traffico e fruibile durante l'esecuzione dei lavori» ha dichiarato USTRA.