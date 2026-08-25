A13, chiusure notturne a Mappo e Minusio
Lavori dal 26 agosto per il rifacimento della pavimentazione e la posa dei nuovi portali segnaletici. Le rampe saranno chiuse dalle 21 alle 5.
MINUSIO - L'Ufficio federale delle strade USTRA ha informato che dal 26 agosto sono previste chiusure notturne delle rampe di entrata e uscita ai semi-svincoli di Mappo e Minusio.
I cantieri notturni, necessari per il rifacimento completo della pavimentazione e la posa dei nuovi portali segnaletici, saranno operativi dalle 21:00 alle 05:00.
Dal 26 al 31 agosto e il 9 settembre sarà chiusa la rampa di entrata al semi-svincolo di Mappo da Minusio in direzione Bellinzona.
Dal 1° al 10 settembre la chiusura interesserà invece la rampa di uscita al semi-svincolo di Minusio, mentre dal 13 al 20 saranno chiuse le rampe di entrata e uscita al semi-svincolo di Mappo. Durante le chiusure, gli accessi e le uscite saranno garantiti attraverso Tenero e Locarno.
«I lavori previsti dipendono dalle condizioni meteorologiche e la programmazione potrebbe subire variazioni in caso di maltempo. Trattandosi di cantieri notturni, durante il giorno il traffico sarà sempre garantito regolarmente e senza particolari limitazioni. La galleria Mappo Morettina sarà comunque normalmente aperta al traffico e fruibile durante l'esecuzione dei lavori» ha dichiarato USTRA.