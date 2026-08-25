Se Shakespeare se ne va in viaggio fra Ticino e... Basilicata

LUGANO/LATRONICO - Diciotto attori, due territori, due culture e un classico del teatro mondiale. È questo il nucleo di Crossing Shakespeare, progetto teatrale e culturale che ha unito il Ticino e la Basilicata e che si è concluso a Latronico, in provincia di Potenza, sabato 22 agosto, con il debutto dello spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare. La rappresentazione si è tenuta in una piazza del paese, davanti a oltre 400 persone.