Erik Westrum a cuore aperto: «Ambrì rappresenta un contrasto incredibile nella mia vita»
Oggi l'ex idolo della Valascia Erik Westrum è consulente aziendale e mental coach: «All'epoca mi sembrava che mi stessero portando via qualcosa. Anni dopo, ho capito che quell'esperienza mi stava anche preparando al lavoro che svolgo oggi»
«Ai giocatori di oggi direi questo: capite per chi state giocando. Guardate quelle tribune. Capite cosa significa quella maglia per le persone che indossano quei colori. Eguagliate la loro passione. Eguagliate il loro orgoglio. Date loro tutto ciò che avete».
Oggi l'ex idolo della Valascia Erik Westrum è consulente aziendale e mental coach: «All'epoca mi sembrava che mi stessero portando via qualcosa. Anni dopo, ho capito che quell'esperienza mi stava anche preparando al lavoro che svolgo oggi»
«Ai giocatori di oggi direi questo: capite per chi state giocando. Guardate quelle tribune. Capite cosa significa quella maglia per le persone che indossano quei colori. Eguagliate la loro passione. Eguagliate il loro orgoglio. Date loro tutto ciò che avete».
AMBRI - Da protagonista sul ghiaccio con la maglia dell'Ambrì, e da idolo indiscusso della Valascia, a consulente aziendale e mental coach: Erik Westrum racconta il percorso che lo ha portato a reinventarsi dopo gli infortuni e la fine della carriera. Tra famiglia, leadership, resilienza e piccoli miglioramenti quotidiani, l'ex numero sette biancoblù ripercorre anche il forte legame con il Ticino, i ricordi ticinesi e una passione incredibile per l'Ambrì rimasta intatta nel tempo.
Prima di tutto, come stai?
«Sto molto bene. Mi sto godendo la vita qui in Minnesota con la mia famiglia. Mio figlio maggiore, Luke, sta per iniziare l'ultimo anno delle superiori, Ethan il primo, Isabella frequenterà la seconda media e la nostra figlia più piccola, Evelina, inizierà la scuola dell'infanzia. Mia moglie Kelly e io abbiamo avuto la fortuna di avere quattro figli meravigliosi e, in questa fase della vita, cerco davvero di apprezzare il tempo che trascorriamo insieme. Crescendo, ci si rende conto di quanto velocemente passi il tempo. L'hockey è stato un capitolo importantissimo della mia vita, ma oggi ciò che conta di più per me è essere marito e padre».
Oggi sei un consulente aziendale e mental coach di successo. In che modo gli anni trascorsi nello spogliatoio ti aiutano a comprendere le dinamiche dei team aziendali?
«Essere parte di una squadra per tutta la vita mi ha dato le basi per gran parte di ciò che faccio oggi. Uno spogliatoio di hockey è, in realtà, uno straordinario laboratorio di leadership. Si affrontano insieme le difficoltà, si festeggiano insieme le vittorie, ci si confronta con personalità diverse, si gestisce la pressione, si risolvono i conflitti e si impara ad assumersi le proprie responsabilità e a responsabilizzare i compagni. Soprattutto, si impara che non tutti reagiscono allo stesso modo alla leadership. Un giocatore può aver bisogno di essere spronato. Un altro ha bisogno di fiducia. Qualcun altro necessita di chiarezza, mentre a un altro ancora basta sapere che credi in lui. Giocare a hockey a livello professionistico e, in seguito, allenare mi ha dato l'opportunità di vedere il gioco da entrambi i punti di vista. Oggi vedo esattamente la stessa cosa nel mondo degli affari. Un'azienda è un'altra squadra. Servono ruoli definiti, fiducia, responsabilità, comunicazione, leadership e persone disposte a sacrificare gli interessi individuali per un obiettivo comune. Che lavori con un atleta o con un dirigente, gran parte del mio compito consiste nell'aiutare le persone a comprendere sé stesse, capire chi hanno intorno e dare costantemente il meglio di sé».
È ciò che ti è successo ad Ambrì, con le varie commozioni cerebrali che ti hanno obbligato a smettere, che ti ha spinto a intraprendere questo percorso?
«Penso che ciò che è successo ad Ambrì abbia piantato un seme, anche se all'epoca non me ne rendevo conto. Ambrì rappresenta un contrasto incredibile nella mia vita. Lì ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia carriera nell'hockey, ma anche uno dei periodi più difficili dopo i miei infortuni. Anni dopo, mentre avviavo attività imprenditoriali, fornivo consulenza a leader, allenavo atleti e studiavo ciò che permette davvero di ottenere prestazioni migliori, ho iniziato ad analizzare più a fondo la mia vita. Mi sono chiesto: quando ero al massimo? Quando ero al minimo? E cosa cambiava? Alla fine, continuavo a tornare a quattro aree: psicologica, fisica, spirituale ed emotiva. Quando queste quattro aree erano allineate, riuscivo a esprimermi ad alto livello. Quando si disallineavano, tutto diventava molto più difficile. Ripensare ad Ambrì mi ha aiutato a capirlo. Superare gli infortuni e gli anni successivi mi ha insegnato cose che non avrei mai potuto imparare quando tutto andava bene. Quindi sì, penso che Ambrì abbia rappresentato parte dell'inizio. All'epoca mi sembrava che mi stessero portando via qualcosa. Anni dopo, ho capito che quell'esperienza mi stava anche preparando al lavoro che svolgo oggi: aiutare atleti e leader ad affrontare le avversità, costruire continuità e diventare la migliore versione di se stessi».
Quando un atleta d'élite è costretto improvvisamente al ritiro per un infortunio, non perde soltanto il lavoro, ma anche la propria identità. Chi era Erik Westrum il giorno dopo aver capito che non avrebbe mai più indossato i pattini? Come hai affrontato quel vuoto?
«È un'ottima domanda, perché non credo che le persone comprendano fino in fondo quanto sia importante la componente identitaria nello sport professionistico. Per la maggior parte degli atleti d'élite, non ci si limita semplicemente a praticare il proprio sport. A un certo punto, quello sport diventa parte di ciò che credi di essere. Avevo trascorso praticamente tutta la mia vita a essere Erik Westrum, il giocatore di hockey. Poi, improvvisamente, tutto questo è scomparso. Quando qualcosa per cui hai lavorato tutta la vita svanisce quasi da un giorno all'altro, può essere incredibilmente solitario e spaventoso. Ti chiedi: "Se non sono più un giocatore di hockey, chi sono?" Durante la convalescenza ad Ambrì e anche successivamente, una volta tornato a casa, ci sono stati periodi molto bui e pieni di incertezza. Lo sport professionistico ti insegna anche una realtà difficile: quando rendi, hai un valore enorme. Quando non sei più in grado di farlo, il mondo va avanti molto velocemente. Non necessariamente perché le persone siano cattive - è la natura dello sport professionistico - ma quando sei l'atleta infortunato che vive questa situazione, la transizione può essere devastante».
E a quel punto in che modo ci si "salva"?
«Fortunatamente, nel corso della mia carriera avevo continuato a seguire corsi e a studiare economia, finanza, leadership e sviluppo personale. Quando ho iniziato a uscire dalla nebbia causata dalla commozione cerebrale, quegli investimenti mi hanno offerto una strada da seguire. Alla fine sono entrato nel programma MBA della Carlson School of Management, ho avviato delle attività e ho cominciato a costruire un nuovo capitolo della mia vita. Ma la trasformazione più importante non è stata professionale. È stato capire che l'hockey era qualcosa che facevo. Non era ciò che ero. La mia identità ha iniziato a fondarsi prima di tutto sulla mia fede e sul mio rapporto con Gesù, poi sull'essere marito e padre e, infine, sull'utilizzare le mie esperienze per aiutare altre persone a superare gli ostacoli nelle loro vite. L'hockey mi ha regalato una vita incredibile. "Perdere" l'hockey mi ha costretto a scoprire chi fossi senza di esso».
Molti atleti soffrono di depressione o perdita d'identità dopo il ritiro. Tu sei riuscito a reinventarti. Qual è il primo consiglio che dai a chi deve ricostruire la propria vita dopo un evento traumatico?
«È uno dei motivi principali per cui ho scritto il mio primo libro, Becoming Elite: What It Takes to Transform Your Life Using the Four Pillars of Proven Performance. Il mio primo consiglio sarebbe: non cercare subito di tornare a essere la persona che eri prima del trauma. Prenditi il tempo necessario per capire chi sei adesso. Ricalibrati. Chiediti: dove sono oggi? Cosa funziona? Cosa non funziona? Cosa mi ha aiutato in passato? Di chi ho bisogno accanto a me? E qual è una cosa che posso controllare oggi e che mi permette di andare avanti?».
Come si affronta un simile percorso?
«Ho attraversato periodi in cui lottavo contro depressione, ansia, problemi d'identità e modi poco sani di affrontare le difficoltà. Una delle cose più pericolose che possiamo fare è seppellire queste emozioni o cercare di anestetizzarle con alcol, droghe o altre dipendenze. Bisogna essere disposti a dire: "Sto attraversando un momento difficile e ho bisogno di aiuto". Ho avuto la fortuna di trovare ottimi medici e risorse qui in Minnesota, ma a un certo punto ho dovuto anche assumermi la responsabilità del mio recupero. È qualcosa che insegno ancora oggi: non puoi sempre controllare ciò che ti accade, ma hai la responsabilità di ciò che accade dopo. E la ricostruzione non avviene in un unico, grande momento. Avviene una decisione, una conversazione, un allenamento, una preghiera, un giorno alla volta».
Per anni sei stato applaudito ogni settimana da migliaia di persone. Quando quel rumore svanisce e subentra il silenzio, come si impara a trovare gratificazione nelle piccole cose della vita quotidiana?
«È stato difficile. Lo sport professionistico crea un'intensità molto difficile da riprodurre nella vita normale. Ci sono l'adrenalina, la competizione, migliaia di persone che ti guardano, le vittorie e le sconfitte, segnare un gol, giocare per il proprio Paese, giocare in NHL, sentire un'intera arena scandire il tuo nome. E poi, un giorno, tutto diventa silenzioso. All'inizio facevo fatica a capire da dove sarebbe dovuta arrivare quella nuova sensazione di realizzazione. Alla fine ho imparato che dovevo ridefinire cosa significasse una "vittoria". Questo è diventato un aspetto fondamentale del mio secondo libro, The 1% Impact. L'idea è che la vita non sia definita soltanto dai grandi momenti. È definita dai piccoli effetti positivi che riusciamo a generare con costanza. Una vittoria non deve per forza essere conquistare un campionato, vincere una medaglia con la propria nazionale, giocare in NHL o diventare il miglior marcatore del campionato svizzero. A volte la vittoria è aiutare una persona. A volte è avere una bella conversazione con uno dei miei figli. A volte è aiutare un atleta a credere nuovamente in sé stessa oppure aiutare un dirigente a risolvere un problema che frenava la sua squadra. Questi momenti non sono accompagnati dagli applausi di migliaia di persone. Ma ho imparato che possono significare ancora di più. I grandi momenti creano ricordi. I piccoli momenti creano una vita. E oggi ho imparato ad apprezzarli molto di più. Viviamo in una società dominata dai risultati immediati e dall'enfasi mediatica».
Il tuo libro sostiene la pazienza necessaria per ottenere ogni giorno piccoli miglioramenti dell'1%. Come convinci un manager o un giovane atleta che 15 minuti al giorno possono davvero fare la differenza nel lungo periodo?
«Perché l'ho vissuto in prima persona. Non sono sempre stato il giocatore con più talento. Non sono sempre stato il giocatore più ricercato o considerato più promettente. Ma ero disposto a lavorare. Se qualcun altro si allenava per un'ora e io restavo 15 minuti in più, questo non mi rendeva necessariamente migliore quel giorno. Ma ripeti quei 15 minuti centinaia di volte e all'improvviso la differenza diventa significativa. Questo è l'1%. Le persone sovrastimano ciò che possono ottenere oggi e sottovalutano ciò che possono raggiungere con la costanza nell'arco di diversi anni. La mia carriera nell'hockey è stata costruita in questo modo. Alle superiori volevo diventare uno dei migliori giocatori del Minnesota. Poi sono andato all'Università del Minnesota e volevo diventare il miglior giocatore possibile a quel livello. Poi l'hockey professionistico. Poi la NHL. Poi la Svizzera, dove volevo diventare uno dei migliori giocatori del campionato. Ogni livello presentava un nuovo obiettivo, ma non c'è mai stato un giorno magico che mi abbia portato fin lì. Sono state migliaia di piccole giornate sommate l'una all'altra. È quello che dico agli atleti e ai dirigenti: smettete di essere ossessionati da quanto sia lontano il traguardo. Vincete oggi. Cosa puoi fare oggi per 15 minuti che ti faccia progredire? Poi rifallo domani. L'ironia è che ogni volta che ho cercato di saltare il processo e arrivare più velocemente al risultato, di solito ho fallito. Quando invece ho rispettato il processo e aggiunto con costanza quell'1% in più, il successo ha avuto la tendenza ad arrivare».
Ti capita spesso di ripensare al periodo trascorso ad Ambrì? Quali sono i momenti che ricordi maggiormente?
«Penso all'Ambrì quasi ogni settimana. E non sono sempre i gol o le partite le prime cose che ricordo. Sono le persone. I tifosi. La comunità. La vita a Monte Carasso. I rapporti umani. Camminare per il Ticino e sentirmi parte di quel luogo. In tutta la mia carriera nell'hockey non ho mai giocato davanti a tifosi più appassionati. Ho giocato in NHL, rappresentato la nazionale americana, giocato a livello universitario con l'Università del Minnesota, ma Ambrì era diverso. Non dimenticherò mai quando sentivo "Olé, Olé, Erik Westrum" risuonare in tutta la pista. Per un giocatore, non c'è nulla di paragonabile alla sensazione di avere quel legame con le persone sugli spalti. Sono arrivato come giocatore straniero, ma quando me ne sono andato mi sentivo parte della comunità. È questo che mi manca. Il Ticino è diventato casa mia durante un periodo importante della mia vita. Mi ha formato come giocatore di hockey, ma anche come persona. E naturalmente ho dei ricordi incredibili legati all'hockey ad Ambrì. I derby contro il Lugano erano il massimo, non c'era nulla di paragonabile all'energia e alle emozioni che circondavano quelle partite. Chi potrebbe dimenticare la vittoria per 6-0 sul Lugano, quando segnai quattro gol e feci due assist? Rimarrà per sempre una delle mie serate preferite da giocatore. Anche diventare Top Scorer del campionato nella mia prima stagione è qualcosa di cui sono incredibilmente orgoglioso».
Oggi la Valascia non esiste più... Un impianto incredibile ricco di storia e serate memorabili...
«Aver avuto semplicemente l'opportunità di giocare nella vecchia Valascia è qualcosa che non dimenticherò mai. Quella struttura aveva un'anima. Era freddo, rumoroso, intenso e assolutamente unico. Quando penso a quando giocavo per l'Ambrì, non ricordo soltanto singole partite o gol: ricordo la sensazione di entrare nella Valascia, vedere quei tifosi e sapere quanto l'hockey e l'HCAP significassero per tutte le persone presenti. Sono ricordi che porterò con me per sempre».
Quando tornerai in Ticino?
«Voglio assolutamente tornare. Spero di portare Kelly e i nostri figli lì nei prossimi due anni, affinché possano conoscere quel luogo e incontrare alcune delle persone che sono state una parte così importante della mia vita. Ho raccontato loro le storie. Ora voglio che vedano tutto con i loro occhi. Mi piacerebbe anche parlare ad aziende e squadre in Svizzera. Sarebbe fantastico poter dare un contributo alle persone in Svizzera. Magari potrei organizzare qualche settimana nel Paese per tenere interventi, fare coaching e offrire consulenza ad alcune organizzazioni aziendali e sportive in Ticino e nel resto della Svizzera».
Cosa vuoi dire alla squadra e ai tifosi a poche settimane dall'inizio della stagione?
«Prima di tutto, voglio dire grazie. Anche solo rispondere a queste domande mi emoziona, perché l'Ambrì occupa ancora un posto davvero speciale nel mio cuore. Ho giocato su palcoscenici incredibili: Team USA, NHL, Università del Minnesota, ma giocare per l'Ambrì era diverso. Vivere a Monte Carasso era diverso. Il legame con i tifosi era diverso. E intendo "diverso" nell'accezione positiva del termine. Lì ho vissuto successi incredibili, ma anche momenti difficili. Ciò che ricorderò sempre è la passione e il sostegno delle persone. Avrei voluto giocare più a lungo ad Ambrì. E sì, una parte di me desidererà sempre che fossimo riusciti a regalare un campionato a quei tifosi. Ai giocatori di oggi direi questo: capite per chi state giocando. Guardate quelle tribune. Capite cosa significa quella maglia per le persone che indossano quei colori. Eguagliate la loro passione. Eguagliate il loro orgoglio. Date loro tutto ciò che avete. È questo che mi ispirava quando giocavo lì. Sentivo che la mia personalità si adattava ad Ambrì: lottavo, lavoravo, ci tenevo e mostravo apertamente le mie emozioni. Anche i tifosi vivevano la partita così e credo sia per questo che si sia creato quel legame. Ai giocatori, allo staff, alla comunità e soprattutto ai tifosi: vi auguro una stagione incredibile. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò tornare alla pista, rivedere i vecchi amici, sentire i tifosi e condividere l'Ambrì con la mia famiglia. Fino ad allora: Forza Ambrì. Numero sette».