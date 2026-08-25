Erik Westrum a cuore aperto: «Ambrì rappresenta un contrasto incredibile nella mia vita»

È ciò che ti è successo ad Ambrì, con le varie commozioni cerebrali che ti hanno obbligato a smettere, che ti ha spinto a intraprendere questo percorso?

«Penso che ciò che è successo ad Ambrì abbia piantato un seme, anche se all'epoca non me ne rendevo conto. Ambrì rappresenta un contrasto incredibile nella mia vita. Lì ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia carriera nell'hockey, ma anche uno dei periodi più difficili dopo i miei infortuni. Anni dopo, mentre avviavo attività imprenditoriali, fornivo consulenza a leader, allenavo atleti e studiavo ciò che permette davvero di ottenere prestazioni migliori, ho iniziato ad analizzare più a fondo la mia vita. Mi sono chiesto: quando ero al massimo? Quando ero al minimo? E cosa cambiava? Alla fine, continuavo a tornare a quattro aree: psicologica, fisica, spirituale ed emotiva. Quando queste quattro aree erano allineate, riuscivo a esprimermi ad alto livello. Quando si disallineavano, tutto diventava molto più difficile. Ripensare ad Ambrì mi ha aiutato a capirlo. Superare gli infortuni e gli anni successivi mi ha insegnato cose che non avrei mai potuto imparare quando tutto andava bene. Quindi sì, penso che Ambrì abbia rappresentato parte dell'inizio. All'epoca mi sembrava che mi stessero portando via qualcosa. Anni dopo, ho capito che quell'esperienza mi stava anche preparando al lavoro che svolgo oggi: aiutare atleti e leader ad affrontare le avversità, costruire continuità e diventare la migliore versione di se stessi».

Quando un atleta d'élite è costretto improvvisamente al ritiro per un infortunio, non perde soltanto il lavoro, ma anche la propria identità. Chi era Erik Westrum il giorno dopo aver capito che non avrebbe mai più indossato i pattini? Come hai affrontato quel vuoto?

«È un'ottima domanda, perché non credo che le persone comprendano fino in fondo quanto sia importante la componente identitaria nello sport professionistico. Per la maggior parte degli atleti d'élite, non ci si limita semplicemente a praticare il proprio sport. A un certo punto, quello sport diventa parte di ciò che credi di essere. Avevo trascorso praticamente tutta la mia vita a essere Erik Westrum, il giocatore di hockey. Poi, improvvisamente, tutto questo è scomparso. Quando qualcosa per cui hai lavorato tutta la vita svanisce quasi da un giorno all'altro, può essere incredibilmente solitario e spaventoso. Ti chiedi: "Se non sono più un giocatore di hockey, chi sono?" Durante la convalescenza ad Ambrì e anche successivamente, una volta tornato a casa, ci sono stati periodi molto bui e pieni di incertezza. Lo sport professionistico ti insegna anche una realtà difficile: quando rendi, hai un valore enorme. Quando non sei più in grado di farlo, il mondo va avanti molto velocemente. Non necessariamente perché le persone siano cattive - è la natura dello sport professionistico - ma quando sei l'atleta infortunato che vive questa situazione, la transizione può essere devastante».