ACB, ora servono i punti

La classifica deficitaria non vi fa avvertire alcuna pressione?

«No, non c'è alcuna ansia e alcuna pressione: gli zero punti non ci spaventano. Abbiamo iniziato la preparazione più tardi rispetto agli altri, abbiamo dovuto costruire la squadra in pochissimo tempo e ci hanno bloccato i tesseramenti. Non è stato facile. Ma oggi siamo contenti dei giocatori che abbiamo e di una rosa molto ticinese e svizzera. Inoltre, la piazza sta rispondendo molto bene. La gente sta tornando al Comunale e per questo vogliamo ringraziare tutti».

Anche il vostro allenatore Francesco Pargalia è tranquillo?

«Sicuramente non è soddisfatto di non avere ancora ottenuto punti. E poi puntavamo molto sulla Coppa... Adesso la rosa è praticamente completa, quindi ci aspettiamo che questa tendenza possa presto invertirsi. Dobbiamo scendere in campo per provare a vincere tutte le partite. La squadra è competitiva e non ci sono più alibi, quelli che potevamo avere nelle primissime partite».