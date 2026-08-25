LUMINO
L'acqua è di nuovo potabile
Revocato con effetto immediato l'avviso diramato il 20 agosto scorso
Depositphotos (silverjohn)
Fonte red
L'acqua è di nuovo potabile
Revocato con effetto immediato l'avviso diramato il 20 agosto scorso
LUMINO - Allarme rientrato. L’Azienda acqua potabile di Lumino ha revocato con effetto immediato l'avviso di non potabilità dell'acqua su tutto il territorio comunale. L’acqua erogata, si legge, è nuovamente dichiarata potabile e può essere utilizzata come di consueto.
Al primo utilizzo, l'Azienza invita l'utenza a lasciare scorrere l’acqua da tutti i rubinetti per almeno 5 minuti. L’acqua può ancora presentare un leggero odore o gusto di cloro ma ciò non comporta alcun rischio per la salute.
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