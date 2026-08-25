MPS e SISA contro l'aumento delle tasse universitarie

Al coro degli scontenti si è aggiunto anche il Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA), secondo cui «le tasse universitarie ticinesi sono già da tempo ben al di sopra della media svizzera». Il sindacato auspica quindi che «la volontà degli istituti di “garantire un accesso equo e inclusivo a una formazione universitaria di alta qualità” permanga e si concretizzi in misure di sostegno per gli studenti che non possono far fronte a tali cifre, realisticamente insostenibili per un giovane in formazione».