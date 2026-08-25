Piovono soldi sul Film Festival: 1 milione e 730.000 franchi all'anno
Il Locarno Film Festival confermato tra le istituzioni culturali di riferimento svizzere grazie al rinnovato sostegno federale.
LOCARNO - L’Ufficio federale della cultura (UFC) stanzierà per il Locarno Film Festival 5.190.000 franchi per i prossimi tre anni. Il contributo annuo è di 1.730.000 franchi per il periodo 2027–2029. La Confederazione, oltre alla manifestazione locarnese, sostiene altri nove festival cinematografici con un contributo totale di 4 milioni di franchi. Il sostegno dell'UFC riconosce "al Locarno Film Festival il ruolo di istituzione culturale di riferimento per la Svizzera, capace di coniugare una forte dimensione internazionale con un profondo radicamento territoriale", si legge in un comunicato odierno degli organizzatori della kermesse.
Oltre al Locarno Film Festival, beneficiano nuovamente del sostegno finanziario della Confederazione il festival cinematografico Visions du Réel di Nyon (570'000 franchi), le Giornate di Soletta (460'000 franchi) e lo Zurich Film Festival (420'000 franchi), indica l'UFC in un comunicato odierno. Tra gli altri figurano il Festival internazionale del film d'animazione Fantoche di Baden, il Festival International du Film de Fribourg, le Giornate internazionali del cortometraggio di Winterthur, il Neuchâtel International Fantastic Film Festival, con 170'000 franchi annui ciascuno e il Geneva International Film Festival (120'000 franchi).
Tranne che per lo Zurich Film Festival, che riceve 20'000 franchi in meno all'anno, che vanno al nuovo arrivato, il Festival international du Film Alpin Les Diablerets (FIALP), i contributi ai singoli festival così come l'importo complessivo del sostegno, pari a quattro milioni di franchi, non sono cambiati rispetto al periodo precedente (2022-2026).
Il nuovo contratto di prestazioni dell'UFC con questi dieci festival cinematografici "di importanza nazionale" è valido per il periodo fra il 2027 e il 2029. Tale sostegno "è una parte importante del programma federale di promozione del cinema e contribuisce a rafforzare la cultura cinematografica in tutte le regioni del Paese", indica ancora l'UFC. Dei dodici festival candidatisi, l'UFC ne ha selezionati dieci, viene precisato.