Piovono soldi sul Film Festival: 1 milione e 730.000 franchi all'anno

Tranne che per lo Zurich Film Festival, che riceve 20'000 franchi in meno all'anno, che vanno al nuovo arrivato, il Festival international du Film Alpin Les Diablerets (FIALP), i contributi ai singoli festival così come l'importo complessivo del sostegno, pari a quattro milioni di franchi, non sono cambiati rispetto al periodo precedente (2022-2026).

Il nuovo contratto di prestazioni dell'UFC con questi dieci festival cinematografici "di importanza nazionale" è valido per il periodo fra il 2027 e il 2029. Tale sostegno "è una parte importante del programma federale di promozione del cinema e contribuisce a rafforzare la cultura cinematografica in tutte le regioni del Paese", indica ancora l'UFC. Dei dodici festival candidatisi, l'UFC ne ha selezionati dieci, viene precisato.