Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Secondo l'autorità, Varga è sospettata di traffico o possesso di ingenti quantità di stupefacenti e sostanze psicotrope in Ungheria. L'indagine sulla sua presunta rete criminale e sulle attività contestate è ancora in corso.

La donna è nata il 6 maggio 1994 a Székesfehérvár e ha cittadinanza ungherese. Nell'avviso di ricerca viene descritta con occhi azzurri e lunghi capelli biondi. Parla ungherese.