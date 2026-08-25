Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
Dove si trova? La 32enne ungherese, sulla lista dei “Most Wanted” europei, è ricercata per traffico di ingenti quantità di droga da Europol e dalla rete ENFAST.
Dove si trova? La 32enne ungherese, sulla lista dei “Most Wanted” europei, è ricercata per traffico di ingenti quantità di droga da Europol e dalla rete ENFAST.
BUDAPEST - La foto diffusa dall'Europol non passa inosservata. Lei è Valentina Varga, cittadina ungherese di 32 anni.
È stata inserita nella lista dei "Most Wanted" dell'Unione Europea. Europol e la Rete europea delle forze speciali per la cattura dei latitanti (ENFAST) chiedono informazioni utili a rintracciarla nell'ambito di un'indagine per importante traffico di stupefacenti.
Secondo l'autorità, Varga è sospettata di traffico o possesso di ingenti quantità di stupefacenti e sostanze psicotrope in Ungheria. L'indagine sulla sua presunta rete criminale e sulle attività contestate è ancora in corso.
La donna è nata il 6 maggio 1994 a Székesfehérvár e ha cittadinanza ungherese. Nell'avviso di ricerca viene descritta con occhi azzurri e lunghi capelli biondi. Parla ungherese.
Le forze dell'ordine europee si rivolgono al pubblico nella speranza di raccogliere informazioni che possano contribuire alla sua localizzazione e al suo arresto. Eventuali segnalazioni sulla sua ubicazione possono essere trasmesse all'unità investigativa FAST ungherese competente.