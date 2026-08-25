GUERRA IN UCRAINA
Mosca respinge il piano pace di Zelensky: «Il Donbass è russo»
Il Cremlino ribadisce che nessun compromesso è possibile sulla sovranità delle regioni occupate.
Imago
Fonte Ats Ans
Mosca respinge il piano pace di Zelensky: «Il Donbass è russo»
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Mosca respinge il piano pace di Zelensky: «Il Donbass è russo»
Il Cremlino ribadisce che nessun compromesso è possibile sulla sovranità delle regioni occupate.
Mosca respinge il piano pace di Zelensky: «Il Donbass è russo»
Il Cremlino ribadisce che nessun compromesso è possibile sulla sovranità delle regioni occupate.
MOSCA - Il Cremlino ha respinto la proposta di Volodymyr Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di Paesi terzi.
«Il Donbass è un territorio della Federazione Russa, una regione della Federazione Russa, e difficilmente un terzo Paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa», ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.
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