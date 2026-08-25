Bagnino vuole salvare un turista, muoiono entrambi

La tragedia è avvenuta in mattinata su una spiaggia di Andora, in Liguria. Secondo le prime ricostruzioni, una coppia della provincia di Cuneo (Piemonte) stava facendo il bagno quando si è trovata in difficoltà e ha chiesto aiuto.

Il bagnino, che secondo i media era anche uno dei gestori dello stabilimento balneare, è riuscito a portare la donna in salvo a riva. Poi è tornato in acqua per soccorrere il marito, ma entrambi sono stati sopraffatti dalle onde. Non è ancora chiaro perché il bagnino non sia riuscito a riportare l'uomo a riva: si ipotizza che possa aver avuto un malore.