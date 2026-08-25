Bagnino vuole salvare un turista, muoiono entrambi
Il soccorritore aveva appena salvato la moglie dell'uomo, successivamente si è rituffato nel tentativo di salvare anche il marito. A quel punto si è consumata la tragedia.
SAVONA - Un bagnino e un turista hanno perso la vita durante un drammatico tentativo di salvataggio sulla costa ligure, nel nord Italia.
Il soccorritore, 62 anni, si era tuffato per salvare un uomo di 66 anni in difficoltà in mare, ma entrambi sono annegati a pochi metri dalla riva, come riportato dall'agenzia di stampa Ansa citando le autorità.
La tragedia è avvenuta in mattinata su una spiaggia di Andora, in Liguria. Secondo le prime ricostruzioni, una coppia della provincia di Cuneo (Piemonte) stava facendo il bagno quando si è trovata in difficoltà e ha chiesto aiuto.
Il bagnino, che secondo i media era anche uno dei gestori dello stabilimento balneare, è riuscito a portare la donna in salvo a riva. Poi è tornato in acqua per soccorrere il marito, ma entrambi sono stati sopraffatti dalle onde. Non è ancora chiaro perché il bagnino non sia riuscito a riportare l'uomo a riva: si ipotizza che possa aver avuto un malore.