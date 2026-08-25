Cosa ci fa quell'aereo militare americano a Mosca?
I dati sull'atterraggio, stamattina, sono stati diffusi da Flightradar 24 ma le autorità non hanno rilasciato conferme ufficiali
MOSCA - Un misterioso aereo militare americano è atterrato stamane a Mosca, secondo dati diffusi dal sito di tracciamento del traffico aereo Flightradar 24, ma nessuna conferma ufficiale è stata data dalle autorità russe e americane e non è possibile sapere quale sia lo scopo della eventuale missione.
Secondo Flightradar 24, si tratta di un aereo da trasporto militare Boeing C-17 Globemaster III dell'aeronautica statunitense, con numero di codice RCH4555. Il velivolo sarebbe atterrato all'aeroporto civile internazionale di Vnukovo proveniente da Riga, dove era arrivato il 23 agosto proveniente da Camp Springs, nel Maryland, dove si trova la base aerea di Andrews.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato di non avere informazioni sull'aereo e ha aggiunto che questa settimana non sono previsti incontri con funzionari dell'amministrazione statunitense al Cremlino. Quindi sembra da escludere una nuova visita a Mosca degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che in passato hanno svolto il ruolo di mediatori tra Mosca e Kiev. Attualmente la mediazione di Washington è sospesa.
Sui canali Telegram circola un video, non verificabile, realizzato da un'automobilista fermo nel traffico nel centro di Mosca in cui si vedono passare alcune auto con targa diplomatica americana, scortate dalla polizia. Il luogo è il viale Novy Arbat e il corteo procede in direzione della parte della città in cui sorge anche il Cremlino. Altri canali ipotizzano che l'aereo possa essere arrivato a Mosca per riportare in patria qualche cittadino statunitense rilasciato dalle carceri russe.