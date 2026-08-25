Cosa ci fa quell'aereo militare americano a Mosca?

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato di non avere informazioni sull'aereo e ha aggiunto che questa settimana non sono previsti incontri con funzionari dell'amministrazione statunitense al Cremlino. Quindi sembra da escludere una nuova visita a Mosca degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che in passato hanno svolto il ruolo di mediatori tra Mosca e Kiev. Attualmente la mediazione di Washington è sospesa.

Sui canali Telegram circola un video, non verificabile, realizzato da un'automobilista fermo nel traffico nel centro di Mosca in cui si vedono passare alcune auto con targa diplomatica americana, scortate dalla polizia. Il luogo è il viale Novy Arbat e il corteo procede in direzione della parte della città in cui sorge anche il Cremlino. Altri canali ipotizzano che l'aereo possa essere arrivato a Mosca per riportare in patria qualche cittadino statunitense rilasciato dalle carceri russe.