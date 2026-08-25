Gianni Morandi arriva a Locarno
Il prossimo 4 ottobre chiuderà la sua tournée in Ticino, celebrando i 60 anni del celebre brano "C'era un ragazzo".
Il prossimo 4 ottobre chiuderà la sua tournée in Ticino, celebrando i 60 anni del celebre brano "C'era un ragazzo".
LOCARNO - Si concluderà proprio a Locarno, al Palexpo FEVI, la tranche estiva del tour “C'era un ragazzo estate 2026” di Gianni Morandi. A confermarlo è l'azienda che produce lo show Trident Music. L'artista arriverà sulle sponde del Lago Maggiore dopo 16 date che lo hanno portato in tutto lo Stivale. Quella locarnese sarà l'unica tappa svizzera per quest'anno.
Anche queste nuove date saranno l'occasione per festeggiare i 60 anni del brano "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, sicuramente uno dei brani più rappresentativi e importanti della carriera di Gianni Morandi.
L'artista «sarà accompagnato sul palco da una superband, diretta dal Maestro Luca Colombo, che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano», riporta la nota di presentazione.
La prevendita per il concerto è già attiva su biglietteria.ch.