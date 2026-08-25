Gianni Morandi arriva a Locarno

GIANNI MORANDI - Locarno - 04 ottobre 2026 - Acquista i biglietti su biglietteria.ch

Gianni Morandi aggiunge questa speciale tappa alla leg estiva del tour C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026: sarà l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e ...