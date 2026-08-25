«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

«Fatti inquietanti»

La parola è quindi passata alla pubblica accusa, che ha chiesto una pena di tre anni e dieci mesi di carcere, più un trattamento ambulatoriale per la cura dei disturbi psichici e il divieto di esercitare attività professionali o extraprofessionali a contatto con minori.

«I fatti che sono emersi sono inquietanti. Soprattutto perché ci si chiede fino a dove si sarebbe potuto spingere l'imputato se non fosse stato fermato», ha detto la procuratrice pubblica Anna Fumagalli.