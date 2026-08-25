Domenica sulla nuova passerella ciclopedonale Tegna-Verscio
Previsti spettacolo funambolico, rinfresco e partecipazione delle autorità per celebrare l'apertura del nuovo collegamento pedonale e ciclabile.
TERRE DI PEDEMONTE - Sarà inaugurata ufficialmente questa domenica (30 agosto) la nuova passerella ciclopedonale Tegna–Verscio, un'infrastruttura che collega le due sezioni comunali di Terre di Pedemonte attraversando il Riale Scortighèe. L'opera rappresenta un importante investimento per la mobilità lenta e la sicurezza degli spostamenti quotidiani, offrendo un percorso sicuro tra i nuclei abitati e gli istituti scolastici.
La passerella, lunga 135 metri, larga 3 metri e con un'altezza massima di 13 metri, è stata realizzata in 15 mesi con un investimento di 2,4 milioni di franchi. Il progetto si distingue per la qualità architettonica, l'efficienza strutturale e l'integrazione armoniosa nel paesaggio naturale, promuovendo una mobilità più sicura, sostenibile e rispettosa dell'ambiente.
La cerimonia inaugurale si svolgerà sulla sponda di Tegna a partire dalle 10.45, con il saluto delle autorità e il tradizionale taglio del nastro. Alle 11.15 è previsto uno spettacolo funambolico dell’artista David Dimitri, seguito da un rinfresco alle 11.45. L'evento si terrà con qualsiasi condizione meteorologica. Il Comune invita i partecipanti a raggiungere il luogo preferibilmente a piedi o in bicicletta, per favorire una mobilità sostenibile.
Il Municipio invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento significativo, sottolineando l'importanza della nuova passerella come punto di riferimento per la comunità.