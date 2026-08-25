Domenica sulla nuova passerella ciclopedonale Tegna-Verscio

La passerella, lunga 135 metri, larga 3 metri e con un'altezza massima di 13 metri, è stata realizzata in 15 mesi con un investimento di 2,4 milioni di franchi. Il progetto si distingue per la qualità architettonica, l'efficienza strutturale e l'integrazione armoniosa nel paesaggio naturale, promuovendo una mobilità più sicura, sostenibile e rispettosa dell'ambiente.