Annega nel Ceresio una 52enne

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, che hanno avviato le manovre di rianimazione. I tentativi sono stati successivamente proseguiti dai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Nonostante gli sforzi, per la 52enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso.

Le circostanze e la dinamica dell'annegamento non sono al momento note e dovranno essere chiarite dall'inchiesta di polizia.