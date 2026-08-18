Annega nel Ceresio una 52enne
La donna è stata rinvenuta priva di sensi. Inutili i tentativi di rianimazione. Le cause sono al vaglio della polizia.
La donna è stata rinvenuta priva di sensi. Inutili i tentativi di rianimazione. Le cause sono al vaglio della polizia.
MELIDE - Una 52enne cittadina svizzera, domiciliata nel Luganese, è morta oggi pomeriggio nelle acque del Lago Ceresio a Melide.
L'allarme è scattato poco dopo le 17.30. Stando a una prima ricostruzione, la donna è stata rinvenuta priva di sensi a pochi metri dalla riva. Alcune persone presenti sono intervenute per prestarle soccorso, portandola a terra.
Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, che hanno avviato le manovre di rianimazione. I tentativi sono stati successivamente proseguiti dai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Nonostante gli sforzi, per la 52enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso.
Le circostanze e la dinamica dell'annegamento non sono al momento note e dovranno essere chiarite dall'inchiesta di polizia.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Sud.
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