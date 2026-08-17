È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
Nota per «Heroes» e «Nashville», aveva iniziato la sua carriera quando era ancora una bambina.
LOS ANGELES - L'attrice statunitense Hayden Panettiere è morta all'età di 36 anni. La notizia è stata riportata dalle emittenti ABC e Fox News e da altri media americani, che citano una comunicazione del suo portavoce. Le circostanze della morte non sono al momento note.
«Con profondo dolore annunciamo la tragica morte della nostra amata Hayden», si legge nel comunicato citato dai media statunitensi. Panettiere viene ricordata come «una luce incredibile e una forza della natura, che ha donato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano e ai milioni che l'hanno vista sullo schermo».
Panettiere aveva iniziato la carriera da bambina, lavorando poi a lungo per la televisione e il cinema. Tra i suoi ruoli più conosciuti figurano Claire Bennet nella serie «Heroes» e Juliette Barnes in «Nashville». Aveva inoltre recitato in «Scream 4».
L'attrice aveva avuto una relazione con l'ex campione mondiale di boxe Wladimir Klitschko, con il quale ha avuto una figlia. A maggio aveva pubblicato la biografia «This Is Me», nella quale aveva raccontato anche la depressione postnatale vissuta dopo la nascita della figlia e la dipendenza dall'alcol. Già nel 2015 aveva reso noto di essersi rivolta a un centro di cura per la depressione post-partum.