È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Panettiere aveva iniziato la carriera da bambina, lavorando poi a lungo per la televisione e il cinema. Tra i suoi ruoli più conosciuti figurano Claire Bennet nella serie «Heroes» e Juliette Barnes in «Nashville». Aveva inoltre recitato in «Scream 4».

L'attrice aveva avuto una relazione con l'ex campione mondiale di boxe Wladimir Klitschko, con il quale ha avuto una figlia. A maggio aveva pubblicato la biografia «This Is Me», nella quale aveva raccontato anche la depressione postnatale vissuta dopo la nascita della figlia e la dipendenza dall'alcol. Già nel 2015 aveva reso noto di essersi rivolta a un centro di cura per la depressione post-partum.