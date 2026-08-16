Emergenza maltempo nel Lecchese, annega 20enne a Malgrate

L'Elinucleo dei Vigili del fuoco di Malpensa è stato attivato per sorvolare l'area e verificare l'estensione del dissesto e altre eventuali criticità. Sul posto operano anche squadre di terra dei pompieri. Il maltempo ha inoltre richiesto diversi interventi di soccorso per imbarcazioni sul Lago di Lecco.

Muore annegato un 20enne

Tragedia infine poco prima delle 18 di oggi, quando un ventenne di origini straniere residente in Brianza è morto dopo essersi tuffato dal pontile di Malgrate. Non è più riemerso.



Come riporta la stampa locale, alle ricerche hanno partecipato pompieri, sommozzatori del nucleo di Milano, Carabinieri e Guardia Costiera. Il corpo è stato purtroppo recuperato senza vita poco prima delle ore 20 di domenica.