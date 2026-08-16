Ceuta tira un sospiro di sollievo: nessun nuovo assalto al confine

Il Marocco ha dispiegato ingenti forze attorno a Ceuta e al confine con l'altra enclave spagnola, Melilla. Secondo RTVE, a Fnideq sono state installate ulteriori barriere di filo spinato, mentre motovedette pattugliavano la costa e cannoni ad acqua erano pronti al confine. Anche la Spagna ha aumentato la presenza delle forze dell'ordine: a Ceuta sono in servizio 880 agenti della Polizia Nazionale, affiancati da circa 2.000 soldati e oltre 700 membri della Guardia Civil.

Le autorità volevano evitare il ripetersi degli eventi di fine luglio, quando decine di migliaia di migranti raggiunsero Ceuta, molti a nuoto. Secondo l'ultima comunicazione ufficiale di Madrid, in mare sono stati recuperati 83 corpi, mentre le organizzazioni non governative stimano oltre un centinaio di vittime.