Ceuta tira un sospiro di sollievo: nessun nuovo assalto al confine
Il fine settimana è rimasto tranquillo dopo gli appelli online. Spagna e Marocco avevano rafforzato sensibilmente la sicurezza
CEUTA - Il temuto nuovo assalto di migranti all'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, non si è verificato. Nonostante gli appelli circolati online a superare in massa il confine, la situazione è rimasta tranquilla durante il fine settimana. Spagna e soprattutto Marocco avevano rafforzato sensibilmente le misure di sicurezza.
Secondo i media, che citano le autorità marocchine, circa 300 migranti che avrebbero voluto raggiungere Ceuta sono stati fermati dalle forze di sicurezza nei pressi di Fnideq, a circa 20 chilometri dall'enclave. Fonti della sicurezza marocchina riferiscono dell'arresto di 294 persone, tra cui 248 provenienti da Paesi dell'Africa subsahariana e 46 marocchini. Almeno altre 61 persone sono state arrestate con l'accusa di avere incitato o promosso la migrazione irregolare sui social network.
Il Marocco ha dispiegato ingenti forze attorno a Ceuta e al confine con l'altra enclave spagnola, Melilla. Secondo RTVE, a Fnideq sono state installate ulteriori barriere di filo spinato, mentre motovedette pattugliavano la costa e cannoni ad acqua erano pronti al confine. Anche la Spagna ha aumentato la presenza delle forze dell'ordine: a Ceuta sono in servizio 880 agenti della Polizia Nazionale, affiancati da circa 2.000 soldati e oltre 700 membri della Guardia Civil.
Le autorità volevano evitare il ripetersi degli eventi di fine luglio, quando decine di migliaia di migranti raggiunsero Ceuta, molti a nuoto. Secondo l'ultima comunicazione ufficiale di Madrid, in mare sono stati recuperati 83 corpi, mentre le organizzazioni non governative stimano oltre un centinaio di vittime.
La maggior parte delle persone arrivate allora è tornata in Marocco nel giro di poche ore o giorni, secondo il governo spagnolo. Il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska ha indicato che a Ceuta si trovano ancora circa 5.000 migranti e ha ribadito che l'arrivo di massa di fine luglio è stato un evento «eccezionale». Il ritorno completo alla normalità, ha ammesso, richiederà ancora tempo.