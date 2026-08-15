Troppo caldo, stop allo sci estivo sullo Stelvio

SONDRIO - Stop allo sci estivo a Ferragosto sul ghiacciaio dello Stelvio, in Alta Valtellina. La Sifas (Società Impianti Funiviari allo Stelvio), nella giornata di oggi, ha reso nota ad operatori e turisti della ski area una decisione sofferta, ma necessaria viste le temperature registrate negli ultimi giorni, con ondate di caldo continue anche ad alte quote, l'assenza di raffreddamento e rigelo notturno del manto nevoso e i frequenti temporali che hanno ulteriormente compromesso lo stato del ghiacciaio.