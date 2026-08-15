Troppo caldo, stop allo sci estivo sullo Stelvio
Le alte temperature hanno compromesso la sicurezza, costringendo gli operatori a sospendere le attività sciistiche sul ghiacciaio..
Le alte temperature hanno compromesso la sicurezza, costringendo gli operatori a sospendere le attività sciistiche sul ghiacciaio..
SONDRIO - Stop allo sci estivo a Ferragosto sul ghiacciaio dello Stelvio, in Alta Valtellina. La Sifas (Società Impianti Funiviari allo Stelvio), nella giornata di oggi, ha reso nota ad operatori e turisti della ski area una decisione sofferta, ma necessaria viste le temperature registrate negli ultimi giorni, con ondate di caldo continue anche ad alte quote, l'assenza di raffreddamento e rigelo notturno del manto nevoso e i frequenti temporali che hanno ulteriormente compromesso lo stato del ghiacciaio.
«Tali fattori - si legge nella nota - non permettono di garantire i consueti standard di qualità e, soprattutto, di sicurezza necessari per la pratica dello sci estivo». E pertanto, come conseguenza, a partire da oggi, sabato 15 agosto, l'attività sciistica sul ghiacciaio dello Stelvio è sospesa fino a data da destinarsi. Rimane, invece, attivo il servizio delle funivie per salire al ghiacciaio.
«Il nostro team - hanno evidenziato dalla Sifas - continuerà a monitorare costantemente la situazione e le condizioni della montagna nella speranza di un ribasso delle temperature e di un miglioramento dello stato del ghiacciaio. Terremo tempestivamente aggiornati tutti su ogni eventuale riapertura. Ringraziamo per la comprensione e la collaborazione».
Lo sci estivo è stato sospeso fino a nuovo avviso all'inizio di questa settimana anche a Saas-Fee, nel canton Vallese. Alla fine di luglio, pure Zermatt aveva dovuto sospendere l'attività a causa dello scioglimento dei ghiacciai.