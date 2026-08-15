Zelensky: «Colpito centro spaziale e missilistico russo»
Secondo Kiev, l'attacco della notte scorsa ha interessato il Progress Rocket and Space Centre, struttura gestita da Roscosmos.
KIEV - Le forze ucraine hanno colpito la notte scorsa un centro spaziale e missilistico nella regione russa di Samara, struttura chiave dell'agenzia spaziale Roscosmos. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X.
Lo stabilimento indicato da Kiev è il Progress Rocket and Space Centre, situato a circa 900 chilometri dal confine e considerato uno dei pilastri dell'industria aerospaziale russa gestita da Roscosmos.
L'impianto produce i vettori della famiglia Soyuz-2, utilizzati da Mosca per mettere in orbita satelliti militari, da ricognizione e per le telecomunicazioni.
Secondo i servizi d'intelligence ucraini, i razzi prodotti nella struttura vengono impiegati anche per dispiegare la costellazione satellitare Rassvet, sistema che la Russia sta sviluppando come alternativa alla rete commerciale Starlink.
Today, there are new significant results from our deep strikes. In Russia’s Samara region, one of the key enterprises within Roscosmos – the Progress Center, which was involved, among other things, in electronics production – was hit. Flamingo missiles were used. A good… pic.twitter.com/1BlZpmvKRN— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2026