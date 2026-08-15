Cerca e trova immobili
Segnalaci
ITALIA

Etna, terremoto di magnitudo 3,9. Riapre l'aeroporto di Catania

La scossa è stata avvertita dalla popolazione a Linguaglossa. Nessun ferito, evacuati alcuni ristoranti per precauzione.
Etna, terremoto di magnitudo 3,9. Riapre l'aeroporto di Catania
Afp
Fonte Sda Apa
di Redazione
Etna, terremoto di magnitudo 3,9. Riapre l'aeroporto di Catania
La scossa è stata avvertita dalla popolazione a Linguaglossa. Nessun ferito, evacuati alcuni ristoranti per precauzione.

CATANIA - Un terremoto di magnitudo 3,9 ha scosso sabato il comune di Linguaglossa, sul versante nord-orientale dell'Etna, in provincia di Catania. Secondo quanto riferito dai soccorritori, non si registrano feriti.

Stando all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'epicentro è stato localizzato a circa sette chilometri dal centro abitato. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione.

Diversi ristoranti della zona sono stati evacuati a titolo precauzionale, mentre inizialmente non sono stati segnalati altri danni. Le squadre della protezione civile hanno effettuato controlli sul posto, verificando anche la situazione del traffico. Il responsabile della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha attribuito il sisma a un movimento legato all'attività vulcanica dell'Etna.

La riapertura dello scalo
Nel pomeriggio di sabato, dopo la riduzione del livello di allerta per l'attività vulcanica, è stato inoltre riaperto l'aeroporto di Catania. Come ha comunicato il gestore dell'aeroporto (SAC), arrivi e partenze dovrebbero essere nuovamente possibili dalle 14.00. I passeggeri sono comunque invitati a verificare lo stato dei loro voli presso le compagnie aeree. Dall'inizio dell'eruzione, più di una settimana fa, centinaia di voli sono stati cancellati, ritardati o deviati.

ITALIA
Etna in eruzione: aeroporti chiusi e migliaia di turisti bloccati
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cataniaetnalinguaglossasismaterremoto
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
1 gior
79

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

È morto Fabio Gaggini
LIVE
CANTONE
2 gior

È morto Fabio Gaggini

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
22 ore
19
86

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
23
137

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale
LIVE
SANT'ANTONINO
2 gior
29
48

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
LIVE
LOCARNO
21 ore
20
71

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
6 ore

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud
LIVE
BIASCA
2 gior
24

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
LIVE
LUGANESE
1 gior

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

Morta a Lugano Silvia Monti
LIVE
LUGANO
3 gior

Morta a Lugano Silvia Monti

Como, il fuoco è arrivato alle case
LIVE
CONFINE
1 gior
7
55

Como, il fuoco è arrivato alle case

Sirica vende la sua Z900
LIVE
CANTONE
22 ore
94
283

Sirica vende la sua Z900

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15
64

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino
LIVE
LOCARNO
2 gior
71
170

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia
LIVE
GRECIA
1 gior

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia

«Come una guerra»
LIVE
CONFINE
1 gior
17
31

«Come una guerra»

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
7
18

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla

Tutti con il naso all'insù
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
25
34

Tutti con il naso all'insù

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»
LIVE
LOCARNO
1 gior
9
51

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior
4
54

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare
LIVE
SVIZZERA/GERMANIA
1 gior
15
106

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime
LIVE
CANTONE
1 gior
26
19

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
LIVE
LOCARNO
1 gior
13
56

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince
LIVE
MASSAGNO
1 gior

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince

La favola dopo il maxi rogo: il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
52

La favola dopo il maxi rogo: il video

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
1 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP
LIVE
CANTONE
2 gior
17
37

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling
LIVE
CICLISMO
19 ore
3

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair
LIVE
MADRID
1 gior
8
80

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate
LIVE
CONFINE
1 gior
6
18

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»
LIVE
L'INTERVISTA
2 gior
93

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»
LIVE
SANT'ANTONINO
1 gior
49
50

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»

Il Lugano piange e ricorda Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior
18

Il Lugano piange e ricorda Gaggini

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino
LIVE
PARIGI 2026
1 gior
5
92

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair
LIVE
CONFINE
1 gior

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»
LIVE
LUGANO
2 gior
64
94

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti
LIVE
SVIZZERA
2 gior
34
75

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale
LIVE
STATI UNITI
2 gior
11
69

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale

Resti umani riemergono dal ghiacciaio
LIVE
VALLESE
2 gior

Resti umani riemergono dal ghiacciaio

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina
LIVE
VIP
3 gior
21

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York
LIVE
NEW YORK
1 gior
8
41

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2
LIVE
CANTONE
3 gior
51
68

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti
LIVE
URI
1 gior

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
21
76

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»

A Ibiza l'eclissi lascia senza fiato: il video dalle Baleari
LIVE
SPAGNA
2 gior
1
23

A Ibiza l'eclissi lascia senza fiato: il video dalle Baleari

Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5

Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo
LIVE
VACALLO
1 gior
30
59

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
4 gior
202

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

Cade in una scarpata mentre taglia arbusti: ferito un operaio
LIVE
ALTO MALCANTONE
2 gior
5
9

Cade in una scarpata mentre taglia arbusti: ferito un operaio

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Zelensky: «Colpito centro spaziale e missilistico russo»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
44 min

Zelensky: «Colpito centro spaziale e missilistico russo»

No Tav, otto studenti francesi fermati in Francia
LIVE
ITALIA/FRANCIA
51 min

No Tav, otto studenti francesi fermati in Francia

Nuovo sisma in Indonesia, scossa di magnitudo 6.9 a Sumatra
LIVE
INDONESIA
2 ore
4

Nuovo sisma in Indonesia, scossa di magnitudo 6.9 a Sumatra

Terremoto nella notte a Granada, paura ma nessun ferito grave
LIVE
SPAGNA
3 ore
9

Terremoto nella notte a Granada, paura ma nessun ferito grave

Il Marocco ha bloccato centinaia di persone dirette a Ceuta
LIVE
SPAGNA / MAROCCO
4 ore
9
17

Il Marocco ha bloccato centinaia di persone dirette a Ceuta

Terremoto, le vittime sono almeno 38
LIVE
INDONESIA
5 ore

Terremoto, le vittime sono almeno 38

Sei minatori morto dopo un'esplosione in una miniera
LIVE
COLOMBIA
7 ore

Sei minatori morto dopo un'esplosione in una miniera

Ex professore di Cambridge accusato di plagio trovato morto
LIVE
REGNO UNITO
8 ore

Ex professore di Cambridge accusato di plagio trovato morto

Terremoto di magnitudo 7.7, almeno 20 morti
LIVE
INDONESIA
8 ore

Terremoto di magnitudo 7.7, almeno 20 morti

Dopo 30 ore, l'incendio a Como è sotto controllo
LIVE
CONFINE
21 ore
3
26

Dopo 30 ore, l'incendio a Como è sotto controllo