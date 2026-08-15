Etna, terremoto di magnitudo 3,9. Riapre l'aeroporto di Catania

Diversi ristoranti della zona sono stati evacuati a titolo precauzionale, mentre inizialmente non sono stati segnalati altri danni. Le squadre della protezione civile hanno effettuato controlli sul posto, verificando anche la situazione del traffico. Il responsabile della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha attribuito il sisma a un movimento legato all'attività vulcanica dell'Etna.

La riapertura dello scalo

Nel pomeriggio di sabato, dopo la riduzione del livello di allerta per l'attività vulcanica, è stato inoltre riaperto l'aeroporto di Catania. Come ha comunicato il gestore dell'aeroporto (SAC), arrivi e partenze dovrebbero essere nuovamente possibili dalle 14.00. I passeggeri sono comunque invitati a verificare lo stato dei loro voli presso le compagnie aeree. Dall'inizio dell'eruzione, più di una settimana fa, centinaia di voli sono stati cancellati, ritardati o deviati.