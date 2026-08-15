Sei minatori morto dopo un'esplosione in una miniera

«Le sei persone intrappolate nella miniera El Porvenir 1 sono state trovate senza vita al termine delle operazioni di soccorso», ha riferito il governatore di Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Il governatore ha precisato che la miniera era stata recentemente sottoposta a un'ispezione dell'Agenzia nazionale mineraria (Anm), che aveva rilevato carenze di sicurezza e disposto la sospensione delle attività.

Rey ha aggiunto che spetterà all'Anm accertare perché vi fossero ancora minatori all'interno del sito nonostante la sospensione. In precedenza, l'Agenzia nazionale mineraria aveva indicato in un accumulo di gas metano la causa dell'esplosione.