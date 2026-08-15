Ex professore di Cambridge accusato di plagio trovato morto

Il 41enne, diventato nel 2023 il più giovane professore di colore dell'Università di Cambridge, aveva lasciato la scorsa settimana la cattedra di sociologia dell'educazione. La decisione è arrivata a seguito di una serie di segnalazioni secondo cui avrebbe plagiato la sua tesi di dottorato presso la Liverpool John Moores University. Sono state inoltre messe sotto esame altre affermazioni, tra cui quella secondo cui avrebbe corso 600 miglia in sei giorni e raccolto milioni per beneficenza.

La famiglia dell'ex professore ha confermato la sua morte e ha denunciato una «campagna diffamatoria» contro di lui sin dalla sua nomina alla prestigiosa università britannica.