INDONESIA
Terremoto di magnitudo 7.7, almeno 20 morti
Diramata e poi revocata un'allerta tsunami
AFP
Fonte Ats Ans
Terremoto di magnitudo 7.7, almeno 20 morti
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Terremoto di magnitudo 7.7, almeno 20 morti
Diramata e poi revocata un'allerta tsunami
Terremoto di magnitudo 7.7, almeno 20 morti
Diramata e poi revocata un'allerta tsunami
GIACARTA - Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, come riportato dall'US Geological Survey (USGS). L'attuale bilancio è di almeno 20 morti.
L'epicentro del sisma, verificatosi alle 5:58 ora locale (21:58 GMT) a bassa profondità al largo dell'isola di Flores, si trovava a 68 chilometri dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale.
Il vasto arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti attività sismiche e vulcaniche a causa della sua posizione sulla "Cintura di fuoco del Pacifico".
Dopo il sisma è stato diramato un allarme tsunami e chi ha potuto si è spostato in zone più elevate. L'allerta è stata in seguito revocata.
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