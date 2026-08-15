Terremoto nella notte a Granada, paura ma nessun ferito grave
La scossa, di magnitudo tra 4,9 e 5,2, ha avuto epicentro ad Alhendín. Oltre 200 chiamate al numero di emergenza 112
GRANADA - Un terremoto di media intensità ha scosso nella notte la provincia di Granada, nel sud della Spagna, spaventando centinaia di persone. Non si registrano vittime né feriti gravi e, secondo la città di Granada, non sono stati rilevati danni strutturali gravi o diffusi agli edifici. I danni segnalati hanno interessato prevalentemente elementi non portanti.
Il sisma, con epicentro ad Alhendín, a sud di Granada, si è verificato alle 01.04 a una profondità di dieci chilometri. Il numero di emergenza spagnolo 112 ha ricevuto oltre 200 chiamate. Molti residenti hanno lasciato le proprie abitazioni e trascorso parte della notte all'aperto, mentre alcune persone hanno avuto bisogno di assistenza per stati d'ansia.
«Siamo usciti di casa al buio e abbiamo preso solo il cellulare», ha raccontato una residente all'emittente RTVE. Il presidente della Comunità autonoma dell'Andalusia, Juanma Moreno, ha invitato la popolazione alla prudenza, avvertendo che facciate e parti di edifici danneggiati potrebbero ancora staccarsi.
Le stime sulla magnitudo differiscono leggermente: l'USGS statunitense ha indicato 5,2, l'istituto spagnolo IGN 5,0 e il centro tedesco GFZ 4,9. Secondo l'IGN, pochi minuti dopo la scossa principale è stata registrata una replica di magnitudo 2,6.
Il terremoto è stato avvertito soprattutto nell'area di Granada, ma secondo i media le scosse hanno interessato gran parte dell'Andalusia, compresa la provincia di Jaén, le coste di Málaga e Almería e Córdoba. Granada conta 235.000 abitanti ed è una nota destinazione turistica, celebre in particolare per l'Alhambra, patrimonio mondiale dell'Unesco.