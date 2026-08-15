Terremoto nella notte a Granada, paura ma nessun ferito grave

«Siamo usciti di casa al buio e abbiamo preso solo il cellulare», ha raccontato una residente all'emittente RTVE. Il presidente della Comunità autonoma dell'Andalusia, Juanma Moreno, ha invitato la popolazione alla prudenza, avvertendo che facciate e parti di edifici danneggiati potrebbero ancora staccarsi.

Le stime sulla magnitudo differiscono leggermente: l'USGS statunitense ha indicato 5,2, l'istituto spagnolo IGN 5,0 e il centro tedesco GFZ 4,9. Secondo l'IGN, pochi minuti dopo la scossa principale è stata registrata una replica di magnitudo 2,6.