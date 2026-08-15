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Terremoto, le vittime sono almeno 38

Tra gli altri edifici danneggiati figurano sei uffici governativi, cinque strutture sanitarie e un istituto scolastico
Terremoto, le vittime sono almeno 38
AFP
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Terremoto, le vittime sono almeno 38
Tra gli altri edifici danneggiati figurano sei uffici governativi, cinque strutture sanitarie e un istituto scolastico

ROMA - Secondo le autorità locali in Indonesia, il bilancio delle vittime del terremoto è salito a 38. Il capo dell'Agenzia nazionale indonesiana per la gestione delle catastrofi (Bnpb) ha fornito la cifra aggiornata durante una conferenza stampa, riferisce Sky News Uk.

INDONESIA
Terremoto di magnitudo 7.7, almeno 20 morti

La Bnpb ha inoltre comunicato in un aggiornamento sui social media che 54 abitazioni in tre regioni dell'isola di Flores sono state gravemente danneggiate. Altre nove abitazioni hanno subito danni moderati e undici danni lievi. Tra gli altri edifici danneggiati figurano sei uffici governativi, cinque strutture sanitarie e un istituto scolastico.

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