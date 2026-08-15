INDONESIA
Terremoto, le vittime sono almeno 38
Tra gli altri edifici danneggiati figurano sei uffici governativi, cinque strutture sanitarie e un istituto scolastico
AFP
Fonte Ats Ans
Terremoto, le vittime sono almeno 38
Tra gli altri edifici danneggiati figurano sei uffici governativi, cinque strutture sanitarie e un istituto scolastico
ROMA - Secondo le autorità locali in Indonesia, il bilancio delle vittime del terremoto è salito a 38. Il capo dell'Agenzia nazionale indonesiana per la gestione delle catastrofi (Bnpb) ha fornito la cifra aggiornata durante una conferenza stampa, riferisce Sky News Uk.
La Bnpb ha inoltre comunicato in un aggiornamento sui social media che 54 abitazioni in tre regioni dell'isola di Flores sono state gravemente danneggiate. Altre nove abitazioni hanno subito danni moderati e undici danni lievi. Tra gli altri edifici danneggiati figurano sei uffici governativi, cinque strutture sanitarie e un istituto scolastico.
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