Terremoto, le vittime sono almeno 38

La Bnpb ha inoltre comunicato in un aggiornamento sui social media che 54 abitazioni in tre regioni dell'isola di Flores sono state gravemente danneggiate. Altre nove abitazioni hanno subito danni moderati e undici danni lievi. Tra gli altri edifici danneggiati figurano sei uffici governativi, cinque strutture sanitarie e un istituto scolastico.