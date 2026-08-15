No Tav, otto studenti francesi fermati in Francia

Gli otto, sei uomini e due donne, sono a piede libero ma sottoposti a «controllo giudiziario» per decisione dei giudici, nonostante gli inquirenti avessero chiesto la custodia in carcere. Secondo le informazioni filtrate dalla Francia, sarebbero legati a un collettivo studentesco autonomo.

Il 25 luglio, in Valle di Susa, al termine del festival culturale e musicale «Alta Velocità», da Venaus era partito un corteo con migliaia di partecipanti. Secondo i rapporti della Digos, circa 550 persone attaccarono i cantieri Tav a Chiomonte e in altre località.