INDONESIA
Nuovo sisma in Indonesia, scossa di magnitudo 6.9 a Sumatra
L'epicentro della scossa è stato localizzato a 126 chilometri a sudest di Medan, il capoluogo dell'isola
Depositphotos (kritiya)
Immagine di archivio
Fonte Ats Ans
Nuovo sisma in Indonesia, scossa di magnitudo 6.9 a Sumatra
L'epicentro della scossa è stato localizzato a 126 chilometri a sudest di Medan, il capoluogo dell'isola
GIACARTA - Nuova forte scossa di terremoto in Indonesia. A esser colpita stavolta è stata l'isola di Sumatra, con un sisma di magnitudo 6.9, come comunicato dall'Usgs, l'istituto di studi geologici degli Stati Uniti.
L'epicentro della scossa è stato localizzato a 126 chilometri a sudest di Medan, il capoluogo dell'isola. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.
Solo poche ore fa l'Indonesia è stata colpita da un altro violento sisma, che ha causato una quarantina di morti e la distruzione di svariati edifici.
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