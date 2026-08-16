Trump vuole che il Senato voti quanto prima sull'ora legale

«Il Senato deve votare il "No More Changing the Clocks Act" (Legge per porre fine al cambio dell'ora) il prima possibile", scrive il presidente americano su Truth, osservando che "avere più luce solare nelle ore pomeridiane è un vantaggio (anche per la lotta alla criminalità!), ma, cosa ancora più importante, basta con il ridicolo cambio di orologi e lancette due volte l'anno, con tutti i disagi e il caos che ne derivano. FINALMENTE, FACCIAMOLO!!!», aggiunge il tycoon.

Il riferimento di Trump è al cosiddetto "Sunshine Protection Act", che punta a porre fine al cambio semestrale tra ora legale e solare, vale a dire la pratica di spostare le lancette dell'orologio in avanti in primavera e indietro in autunno: la soluzione è di rendere permanente l'ora legale su tutto il territorio nazionale americano. Il provvedimento, già votato dalla Camera, attende ora il via libera del Senato.