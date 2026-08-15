Francia-Germania-Gb sfidano l’asse Trump-Putin

I diplomatici europei stanno lavorando a un formato per i futuri negoziati, volto a tutelare gli interessi europei, sotto la guida di Francia, Germania e Gran Bretagna. Parigi e Berlino stanno assumendo la guida nello sviluppo della posizione a livello europeo, secondo due alti diplomatici e un alto funzionario europei. Londra, che ha un nuovo premier, è più titubante, in parte perché teme di mettere alla prova i suoi rapporti con Trump.

Non vi sono indicazioni che il capo del Cremlino, Vladimir Putin, sia pronto ad avviare negoziati seri. Gli europei si aspettano che qualsiasi negoziato con la Russia sull'Ucraina sia guidato dagli Usa e, dato che Mosca sta intensificando i suoi attacchi missilistici balistici contro i civili ucraini, stanno spingendo affinché Trump e i suoi inviati riprendano i contatti con la Russia.