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GUERRA IN UCRAINA

Francia-Germania-Gb sfidano l’asse Trump-Putin

I tre Paesi europei lavorano a un formato negoziale autonomo per l'Ucraina, preoccupati dall'esclusione USA.
Francia-Germania-Gb sfidano l’asse Trump-Putin
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Francia-Germania-Gb sfidano l’asse Trump-Putin
I tre Paesi europei lavorano a un formato negoziale autonomo per l'Ucraina, preoccupati dall'esclusione USA.

WASHINGTON - Francia, Germania e Gran Bretagna stanno lavorando a un formato dedicato ai futuri negoziati tra Ucraina e Russia, malgrado Mosca abbia mostrato uno scarso interesse.

Preoccupati di essere esclusi dal presidente americano Donald Trump da qualsiasi colloquio per chiudere la guerra tra Russia e Ucraina, i tre Paesi stanno collaborando per garantire all'Europa un posto al tavolo delle trattative, secondo quanto riferito da cinque funzionari europei, nel resoconto del New York Times.

I diplomatici europei stanno lavorando a un formato per i futuri negoziati, volto a tutelare gli interessi europei, sotto la guida di Francia, Germania e Gran Bretagna. Parigi e Berlino stanno assumendo la guida nello sviluppo della posizione a livello europeo, secondo due alti diplomatici e un alto funzionario europei. Londra, che ha un nuovo premier, è più titubante, in parte perché teme di mettere alla prova i suoi rapporti con Trump.

Non vi sono indicazioni che il capo del Cremlino, Vladimir Putin, sia pronto ad avviare negoziati seri. Gli europei si aspettano che qualsiasi negoziato con la Russia sull'Ucraina sia guidato dagli Usa e, dato che Mosca sta intensificando i suoi attacchi missilistici balistici contro i civili ucraini, stanno spingendo affinché Trump e i suoi inviati riprendano i contatti con la Russia.

Tuttavia, una soluzione per la crisi ucraina e le relazioni con la Russia sono troppo importanti per l'Europa per essere delegate a un'amministrazione Usa sempre più imprevedibile, hanno affermato i funzionari, tutti intervenuti sotto anonimato. Vogliono assicurarsi che nessun accordo venga imposto dall'alto in basso da Washington e Mosca.

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