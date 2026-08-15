Terremoto di magnitudo 7.7, i morti salgono a 47
Il sisma ha colpito al largo dell'isola di Flores. Diversi i feriti e centinaia gli edifici danneggiati.
GIACARTA - È salito ad almeno 47 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia nelle prime ore di oggi. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, citata dalla Bbc.
Il bilancio ufficiale delle vittime è ancora in aumento, mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. L'Agenzia segnala anche diversi feriti. Centinaia gli edifici danneggiati dal sisma e dalle decine di scosse di assestamento che sono seguite.
Il terremoto si è verificato alle 5:58 ora locale, le 23:58 in Svizzera, a bassa profondità al largo dell'isola di Flores. L'epicentro è stato localizzato a 68 chilometri dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale.
Dopo il sisma è stato diramato un allarme tsunami e chi ha potuto si è spostato verso zone più elevate. L'Indonesia è soggetta a frequenti terremoti e attività vulcanica a causa della sua posizione sulla cosiddetta «Cintura di fuoco del Pacifico».