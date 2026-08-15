Terremoto di magnitudo 7.7, i morti salgono a 47

Il terremoto si è verificato alle 5:58 ora locale, le 23:58 in Svizzera, a bassa profondità al largo dell'isola di Flores. L'epicentro è stato localizzato a 68 chilometri dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale.

Dopo il sisma è stato diramato un allarme tsunami e chi ha potuto si è spostato verso zone più elevate. L'Indonesia è soggetta a frequenti terremoti e attività vulcanica a causa della sua posizione sulla cosiddetta «Cintura di fuoco del Pacifico».