Raid israeliani in Libano, almeno 11 morti

Si tratta del bilancio più grave registrato nel Paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. La tensione resta alta: Hezbollah ha minacciato una «risposta adeguata» dopo gli attacchi e ha nuovamente esortato le autorità di Beirut a interrompere i negoziati con Israele, definiti «umilianti».