UNGHERIA
Autobus turistico fuori strada: almeno dodici morti
Il mezzo proveniente dalla Polonia è finito in una scarpata sull'autostrada M3. Feriti diversi passeggeri, arrestato l'autista
Depositphotos (Jose Hernandez Camera 51)
Fonte Ats Dpa
Autobus turistico fuori strada: almeno dodici morti
Il mezzo proveniente dalla Polonia è finito in una scarpata sull'autostrada M3. Feriti diversi passeggeri, arrestato l'autista
MISKOLC - Almeno dodici persone hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto un autobus turistico proveniente dalla Polonia nell'est dell'Ungheria. Diversi altri passeggeri sono rimasti feriti, secondo quanto comunicato dalla polizia ungherese.
L'autobus è uscito di strada sull'autostrada M3 nei pressi di Mezökeresztes, circa 140 chilometri a est di Budapest, finendo in una scarpata.
Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, durante il viaggio nella notte tra sabato e domenica l'autista si sarebbe addormentato al volante. L'uomo è stato successivamente arrestato.
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