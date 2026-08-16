Mosca, abbattuti 822 droni su tutta la Russia nella notte

«La scorsa notte, tre persone sono state uccise a seguito di un attacco aereo contro la regione di Rostov e un'altra è stata ricoverata con ferite», ha scritto Slyusar sul canale Max. Secondo il governatore, nell'attacco ucraino sono stati distrutti oltre 150 droni senza pilota nei cieli di tre città e nove distretti della regione.