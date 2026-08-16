Mosca, abbattuti 822 droni su tutta la Russia nella notte
È il più massiccio attacco ucraino di tutto il 2026
MOSCA - L'attacco di droni ucraini condotto nella notte contro la Russia è stato il più massiccio dall'inizio dell'anno, con 822 droni intercettati e distrutti dalle difese aeree russe. Lo riferisce la Tass, sulla base dei dati diffusi dal ministero della Difesa russo.
I droni sono stati intercettati nei cieli delle regioni di Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov e Tula, nella regione di Mosca, nel territorio di Krasnodar e in Crimea, oltre che sulle acque dei mari d'Azov e Nero, secondo i dati citati dalla Tass.
In precedenza si era parlato di 600 i droni ucraini lanciati contro la sola Mosca.
Il precedente attacco di vasta portata risaliva alla notte del 15 agosto, quando le difese aeree russe avevano abbattuto 598 droni ucraini. Prima di quello, il numero più elevato dall'inizio dell'anno era stato registrato il 26 giugno, con 660 droni intercettati e distrutti, sempre secondo i conteggi della Tass basati sui dati del ministero della Difesa russo.
Tornando a questa notte, tre persone sono morte e una è rimasta ferita nella regione russa di Rostov, nel sud del Paese. Lo ha riferito il governatore della regione, Yury Slyusar, citato dall'agenzia Tass.
«La scorsa notte, tre persone sono state uccise a seguito di un attacco aereo contro la regione di Rostov e un'altra è stata ricoverata con ferite», ha scritto Slyusar sul canale Max. Secondo il governatore, nell'attacco ucraino sono stati distrutti oltre 150 droni senza pilota nei cieli di tre città e nove distretti della regione.