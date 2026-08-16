INDONESIA
Almeno 48 morti nel sisma, circa cinquemila persone evacuate
In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici
AFP
Fonte Ats Ans
Almeno 48 morti nel sisma, circa cinquemila persone evacuate
In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici
RUTENG - Sono iniziati ad arrivare domenica i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici.
Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7,7 che ha colpito l'isola nella mattina di sabato. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento, secondo Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoce dell'agenzia nazionale per la gestione dei disastri (Bnpb).
In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici, mentre almeno una strada utilizzata per raggiungere le aree colpite resta impraticabile.
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