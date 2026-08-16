BANGLADESH
Oltre 900 bimbi morti da marzo per un'epidemia di morbillo
I casi sono stati finora più di 160mila
GETTY IMAGES
Fonte Ats Ans
Oltre 900 bimbi morti da marzo per un'epidemia di morbillo
I casi sono stati finora più di 160mila
DACCA - Sono 908 i decessi infantili registrati dal Bangladesh nel corso dell'epidemia di morbillo cominciata a metà marzo.
Lo scrive l'agenzia di stampa Unb citando i dati della Direzione generale dei servizi sanitari, secondo la quale altri sei bambini sono morti nelle ultime 24 ore mentre i casi di morbillo o con sintomi riconducibili alla malattia sono stati finora più di 160.000.
Secondo recenti statistiche dell'Oms, si stima che ogni anno si verifichino fino a 95.000 decessi per morbillo a livello globale, soprattutto tra i bambini di età inferiore ai cinque anni non vaccinati o vaccinati solo parzialmente.
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