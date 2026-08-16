Oltre 900 bimbi morti da marzo per un'epidemia di morbillo

Lo scrive l'agenzia di stampa Unb citando i dati della Direzione generale dei servizi sanitari, secondo la quale altri sei bambini sono morti nelle ultime 24 ore mentre i casi di morbillo o con sintomi riconducibili alla malattia sono stati finora più di 160.000.

Secondo recenti statistiche dell'Oms, si stima che ogni anno si verifichino fino a 95.000 decessi per morbillo a livello globale, soprattutto tra i bambini di età inferiore ai cinque anni non vaccinati o vaccinati solo parzialmente.