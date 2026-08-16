Incendio sull'isola di Salamina: due morti ed evacuazioni

Intanto, centinaia di persone sono state sfollate a seguito dello scoppio dei due incendi sull'isola, che si trova vicino ad Atene; lo ha reso noto un portavoce dei vigili del fuoco.

«Ci sono centinaia di bagnanti e residenti; è stato emesso un ordine di evacuazione», ha dichiarato alla tv di Stato Ert il vice portavoce dell'ente, Yiannis Artopios.