GRECIA
Incendio sull'isola di Salamina: due morti ed evacuazioni
Forti venti ostacolano le operazioni di spegnimento. Mobilitati anche aerei ed elicotteri antincendio.
afp (archivio)
Fonte Sda Dpa
Incendio sull'isola di Salamina: due morti ed evacuazioni
Forti venti ostacolano le operazioni di spegnimento. Mobilitati anche aerei ed elicotteri antincendio.
ATHEN - Due corpi sono stati ritrovati durante le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato a Peristeria, sull'isola di Salamina, vicino al punto in cui è divampato l'incendio. Lo riporta Khatimerini.
Attualmente sono in corso due fronti di incendio: il primo si trova nella zona di Peristeria , in un'area boschiva vicino a un insediamento, mentre il secondo imperversa nella zona di Selinia.
Intanto, centinaia di persone sono state sfollate a seguito dello scoppio dei due incendi sull'isola, che si trova vicino ad Atene; lo ha reso noto un portavoce dei vigili del fuoco.
«Ci sono centinaia di bagnanti e residenti; è stato emesso un ordine di evacuazione», ha dichiarato alla tv di Stato Ert il vice portavoce dell'ente, Yiannis Artopios.
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