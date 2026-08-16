Malpensa, prende fuoco un carrellino bagagli

L'episodio non ha avuto conseguenze sull'operatività dell'aeroporto, che è proseguita regolarmente. Il volo British Airways, la cui partenza era prevista prima delle 14, è decollato intorno alle 16.

Il surriscaldamento di batterie al litio contenute in un pacco è considerato anche la causa del grave incendio divampato lo scorso 8 luglio nel centro di smistamento del corriere Brt, che aveva sollevato una grande nube nera.