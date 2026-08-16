Malpensa, prende fuoco un carrellino bagagli
Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Nessuna conseguenza sull'operatività dello scalo milanese.
Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Nessuna conseguenza sull'operatività dello scalo milanese.
MILANO - Un carrellino che trasportava i bagagli destinati a un volo British Airways diretto a Londra ha preso fuoco oggi all'aeroporto di Malpensa poco prima delle 13.
Il fumo si è alzato dal carrello trasportatore della società di handling Aviapartner. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco italiani, che hanno spento le fiamme. Tra le possibili cause viene indicato il surriscaldamento di una batteria al litio, complice il caldo di questi giorni.
L'episodio non ha avuto conseguenze sull'operatività dell'aeroporto, che è proseguita regolarmente. Il volo British Airways, la cui partenza era prevista prima delle 14, è decollato intorno alle 16.
Il surriscaldamento di batterie al litio contenute in un pacco è considerato anche la causa del grave incendio divampato lo scorso 8 luglio nel centro di smistamento del corriere Brt, che aveva sollevato una grande nube nera.