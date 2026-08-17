INDONESIA
Un altro terremoto in Indonesia: colpita la stessa isola
La scossa è stata registrata a est di Labuan Bajo, sull'isola di Flores. Non è stato emesso alcun allarme tsunami.
Imago
Fonte Ats Ans
Un altro terremoto in Indonesia: colpita la stessa isola
La scossa è stata registrata a est di Labuan Bajo, sull'isola di Flores. Non è stato emesso alcun allarme tsunami.
LABUAN BAJO - Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Lo riferisce l'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
L'epicentro si trovava a 175 chilometri a est della città di Labuan Bajo, sull'isola di Flores. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 36 chilometri.
La stessa isola era già stata colpita sabato da una scossa di magnitudo 7.7. Per il nuovo terremoto non è stato emesso alcun allarme tsunami.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO