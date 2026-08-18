Caso Zali, «versioni che non concordano»

Le commissioni hanno già ascoltato Zali e diversi funzionari presenti all’incontro. Dalle audizioni, tuttavia, sarebbero emerse alcune divergenze.

Il presidente della Sottocommissione della Gestione Fiorenzo Dadò (Il Centro) parla di versioni differenti su aspetti anche importanti della vicenda. Per Cristina Maderni, (PLR) alla guida della Sottocommissione Giustizia e diritti, sarà quindi necessario effettuare ulteriori verifiche. Non è ancora escluso il ricorso ad altre audizioni. L’obiettivo è capire che cosa sia effettivamente accaduto durante quella riunione e quale possa essere stata la rilevanza delle eventuali criticità.