Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Caso Zali, «versioni che non concordano»

Le commissioni Giustizia e diritti e Gestione uniscono le forze dopo le audizioni sulla riunione convocata dal consigliere di Stato dimissionario per discutere del 14enne detenuto alla Farera
Caso Zali, «versioni che non concordano»
Ti-Press
Fonte RSI
elaborata da Redazione
Caso Zali, «versioni che non concordano»
Le commissioni Giustizia e diritti e Gestione uniscono le forze dopo le audizioni sulla riunione convocata dal consigliere di Stato dimissionario per discutere del 14enne detenuto alla Farera

BELLINZONA - Il caso Zali torna al centro dell’attenzione politica ticinese. Come riferisce la RSI, le Sottocommissioni Giustizia e diritti e Gestione del Gran Consiglio hanno deciso di proseguire insieme gli approfondimenti sulla controversa riunione convocata dal consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali, durante la quale si parlò delle condizioni di detenzione di un 14enne, figlio di una sua conoscente.

CANTONE
14enne detenuto alla Farera, Zali rompe il silenzio: «Mai interferito con la magistratura»

Le commissioni hanno già ascoltato Zali e diversi funzionari presenti all’incontro. Dalle audizioni, tuttavia, sarebbero emerse alcune divergenze.

Il presidente della Sottocommissione della Gestione Fiorenzo Dadò (Il Centro) parla di versioni differenti su aspetti anche importanti della vicenda. Per Cristina Maderni, (PLR) alla guida della Sottocommissione Giustizia e diritti, sarà quindi necessario effettuare ulteriori verifiche. Non è ancora escluso il ricorso ad altre audizioni. L’obiettivo è capire che cosa sia effettivamente accaduto durante quella riunione e quale possa essere stata la rilevanza delle eventuali criticità.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
caso zaligran consiglioticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
2 gior
22
70

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
2 gior
17
54

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
1 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
2 gior
167
118

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
1 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
1 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
3 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
2 gior
22
45

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
8 ore
44
149

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
2 gior
5
45

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
1 gior
167
208

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
2 gior
15
19

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
1 gior
8
58

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
3 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
14 ore
130

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
15 ore
5
8

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
3 gior
60
178

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
1 gior
11
36

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
10
31

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
18 ore
5

Quante auto in fiamme... o no?

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
1 gior
43

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
27
70

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
13 ore
31

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
1 gior
46

Cavallo precipita da un ponte

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
1 gior
3
14

Al fiume per rischiare di morire

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
1 gior
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
147
344

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
167

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
4 gior
85

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
2 gior
5
18

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
2 gior
5
14

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior
6
26

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
2 gior
5
17

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
18 ore
30
56

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
2 gior
21
17

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
2 gior
26
102

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
2 gior
15
21

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
2 gior
13
111

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
3 ore
9

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
LIVE
VALLESE
2 gior

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
14

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega
LIVE
BLENIO
1 gior
7
17

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
18 ore
11

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

ULTIME NOTIZIE TICINO
Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
2 ore

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
2 ore
4
10

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
5 ore
73
178

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Dopo i furti e le rapine, una seconda chance
LIVE
CANTONE
6 ore
24
48

Dopo i furti e le rapine, una seconda chance

Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
7 ore

Se ne va una leggenda del Gambarogno

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
8 ore
34
84

La civiltà resta... in garage

Le Vie dei Pardi portano a Lugano, anche quest'anno
LIVE
LUGANO
8 ore
5

Le Vie dei Pardi portano a Lugano, anche quest'anno

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
11 ore
82
184

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

In piazza Roma suonano i Dik Dik
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
12 ore
3
18

In piazza Roma suonano i Dik Dik

Shirin Ebadi, l'ottava ospite di Endorfine
LIVE
LUGANO
12 ore
2
16

Shirin Ebadi, l'ottava ospite di Endorfine