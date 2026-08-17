Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
È accaduto intorno alle 14.45: grossi disagi al traffico nella zona, conseguenze lievi per il giovane conducente
GRAVESANO - Un incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione a Gravesano intorno alle 14.45.
Protagonista del sinistro è stata una spazzatrice stradale, il cui giovane conducente ha perso il controllo mentre procedeva in via Grumo a Gravesano, all’altezza della Banca Raiffeisen, in direzione di Bedano.
Il mezzo, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha sbandato e si è ribaltato tra le due corsie di marcia della Via Cantonale, bloccandole.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno visitato il giovane, che avrebbe riportato solo qualche escoriazione. Sul posto anche la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso e la gestione del traffico. La circolazione nella zona ha subito forti ripercussioni a causa della chiusura dello tratto di strada tra la rotatoria di Via Danas e quella di Via Cantonale.