Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Il mezzo, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha sbandato e si è ribaltato tra le due corsie di marcia della Via Cantonale, bloccandole.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno visitato il giovane, che avrebbe riportato solo qualche escoriazione. Sul posto anche la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso e la gestione del traffico. La circolazione nella zona ha subito forti ripercussioni a causa della chiusura dello tratto di strada tra la rotatoria di Via Danas e quella di Via Cantonale.